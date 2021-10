Calciomercato, Brekalo ha stregato il Milan: ecco come può arrivare

Josip Brekalo, attaccante esterno del Torino di Ivan Juric, sarebbe finito nel mirino del Milan: le ultime in sede di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più! I rossoneri, dopo la soffertissima vittoria in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, hanno battuto anche il Torino di Ivan Juric. La squadra milanese, grazie alla rete messa a segno dal solito Olivier Giroud, al momento, in attesa della sfida del Napoli contro il Bologna, si trova in testa alla classifica da sola. Tre punti fondamentali, ma sudatissimi per il Milan contro un Torino pugnace che, in fase offensiva, ha fatto benissimo ed ha messo in serià difficoltà la difesa dell’undici di Stefano Pioli.

Nel finale della gara di ieri sera infatti, il Torino ha sfiorato in diverse occasioni il pareggio, sia con Tonny Sanabria, centravanti paraguaiano, che con Josip Brekalo, attaccante croato arrivato in maglia granata nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il talento classe 1998 si sta dimostrando, in questo inizio di stagione, uno dei migliori acquisti della recente estate di trasferimenti.

Calciomercato Milan, Brekalo stupisce: le ultime

Proprio Josip Brekalo, autore di una grandissima prestazione ieri sera, potrebbe aver stregato il Milan nella notte di San Siro. L’attaccante esterno del Torino, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, potrebbe diventare un nuovo obiettivo in sede di calciomercato per i rossoneri, soprattutto per la prossima estate e, in particolare, se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Rafael Leao. Il giocatore portoghese infatti sta giocando alla grande tanto da attirare le attenzioni di gran parte dei top club europei.