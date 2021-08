Il Milan deve guardarsi dal ritorno del PSG per un titolare: proposta di scambio più cash che coinvolge anche la Juventus

Il Milan si muove sottotraccia per ultimare le mosse di calciomercato prima dell’inizio della nuova stagione. L’estate sta portando tanti cambiamenti, dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu, agli arrivi di Maignan e Giroud. I balli non sono ancora terminati, con i rossoneri ancora a caccia di un erede per il turco e chiamati a difendersi da possibili assalti per i suoi giocatori. Non fa eccezione il PSG, vero mattatore stagionale, pronto a tornare alla carica per un vecchio obiettivo.

Il riferimento è a Ismael Bennacer, classe 1997, ma già baluardo del centrocampo rossonero. L’algerino è stato limitato dagli infortuni nella passata stagione, ma ora è pronto a rilanciarsi a grandi livelli. Il suo valore non è messo in dubbio da un campionato concluso senza reti e con appena 21 presenze all’attivo. Ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il PSG vorrebbe strapparlo ai rossoneri.

Il giocatore è infatti un pupillo del ds Leonardo che ha già in mente un’offerta. L’idea è quella di mettere sul piatto 12-13 milioni di euro più il cartellino di Leandro Paredes, considerato in uscita da mister Pochettino. L’ex Roma – di un anno più grande di Bennacer – ha giocato 21 volte nella passata stagione, chiudendo con un solo gol. In Italia ha dimostrato di fare bene e potrebbe – per caratteristiche – andare a sostituire Calhanoglu.

Calciomercato Milan, scambio con il PSG

Il Milan è chiamato a riflettere sull’operazione, con Paredes che è già nel mirino della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un doppio colpo a centrocampo e i rossoneri devono fare in fretta per non rischiare di incappare in sorprese dell’ultimo minuto. Bennacer è molto stimato da Pioli, ma la sua partenza per Parigi garantirebbe un piccolo bottino da reinvestire sul mercato, consegnando anche al mister un jolly prezioso per la mediana.