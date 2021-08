L’Inter lavora sul mercato per trovare il sostituto di Lukaku, vicino al Chelsea: doppio colpo Zapata più Dzeko, con la Roma che chiede uno scambio

Un mese di agosto più rovente che mai in casa Inter. Il mondo nerazzurro è stato sconvolto dalla vicenda nata attorno a Romelu Lukaku. Il belga, da punto fermo di Inzaghi, è ad un passo dal firmare con il Chelsea. Un accordo voluto dagli inglesi e ratificato dall’Inter, obbligata a fare cassa per sistemare una situazione economica deficitaria. Un affare da 115 milioni di Euro che lascia però un vuoto tecnico in attacco a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

La dirigenza nerazzurra è già a lavoro per cercare di consegnare a Simone Inzaghi un degno erede del belga in poco tempo. L’idea è quella di un doppio colpo in attacco che possa ridare entusiasmo all’ambiente e continuità tattica al mister. Il primo nome è quello di Dusan Zapata, con la trattativa con l’Atalanta che procede a fari spenti. Il colombiano – classe 1991 – potrebbe essere affiancato da un altro campione.

L’Inter cerca infatti il colpo ad effetto e vorrebbe chiudere anche per Edin Dzeko, a lungo corteggiato anche nelle precedenti sessioni di calciomercato. Il bosniaco ha 35 anni e un contratto con la Roma in scadenza nel 2022: questi dati spingono i nerazzurri a volere l’acquisto del bomber a costo zero. Il giallorosso – ai nastri di partenza – sarebbe il vice di Zapata, pronto a garantire esperienza e qualità anche in Champions League.

Calciomercato Inter, dalla Roma l’erede di Lukaku

La Roma non è però disposta a cedere Dzeko gratis, ma potrebbe comunque aprire una trattativa. L’idea è quella di uno scambio alla pari con Danilo D’Ambrosio, profilo da sempre piaciuto a Trigoria. Il difensore ha rinnovato con l’Inter, coperta però nel ruolo e a caccia urgente di un centravanti. Uno scambio alla pari dal valore di 5 milioni di euro. Le società riflettono, consapevoli che per raggiungere gli obiettivi di mercato bisognerà giungere a compromessi vantaggiosi.