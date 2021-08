Calciomercato Milan, Sissoko fatto fuori | Colpo last minute

Il Milan sta trattando per un nuovo centrocampista: il colpo last minute potrebbe essere Moussa Sissoko dal Tottenham

Il Milan sta cercando un centrocampista per rinforzare la mediana di Stefano Pioli, che la prossima stagione disputerà la Champions League. Diversi i profili valutati da Paolo Maldini, che sta ancora cercando il trequartista. Hakan Calhanoglu ha lasciato un buco non colmabile col solo ritorno di Brahim Diaz, per quanto lo spagnolo sia un prospetto più che interessante. Uno dei giocatori per il quale il Milan pare sia interessato è Moussa Sissoko, centrocampista attualmente al Tottenham.

Milan, Sissoko affare last minute

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider‘, Nuno Espirito Santo ha deciso di cedere Moussa Sissoko, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il centrocampista francese ha disputato Euro 2020, collezionando due presenze, e non rientrerebbe più nei piani dell’allenatore portoghese per il futuro del Tottenham. Il Milan ci pensa come colpo low cost per la mediana. Anche per le caratteristiche del giocatore, molto aggressivo e dinamico oltre a essere duttile. Sissoko costerebbe sui 10-15 milioni.