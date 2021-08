Il Milan lavora per una cessione che possa far fare cassa ai rossoneri, ma il calciatore blocca tutto: rifiutate le destinazioni

Milan che continua a spingere sull’acceleratore in questa sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la prossima stagione. Importanti però saranno anche le cessioni per cercare di dare ossigeno alle casse del Milan, necessario per investire in nuovi talenti che colmeranno le lacune della rosa. In particolare sul piede di partenza ci sarebbe Samu Castillejo, esterno spagnolo che sembrerebbe non fare più parte dei piani rossoneri.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, pressing su Ramsey | La decisione della Juventus

Il contratto che lo lega al Milan ha scadenza fissata nel 2023, ma i rossoneri stanno trovando una nuova destinazione al calciatore. Per ora però le decisioni di Castillejo bloccherebbero il mercato milanista, che attende la sua cessione per nuovi assalti. Lo spagnolo complica i piani ai rossoneri.

Calciomercato Milan, Castillejo rifiuta le destinazioni: ipotesi rescissione

Si crea un vero e proprio caso in casa Milan legato al futuro di Samu Castillejo. Lo spagnolo infatti sarebbe finito fuori dai piani rossoneri, nonostante il contratto con scadenza nel 2023. Le varie soluzioni trovate per il suo futuro però sembrerebbero non essere gradite dal calciatore.

Leggi anche >>> Calciomercato, annuncio in diretta: “Inter in corsa per Messi. Fatta un’offerta”

Infatti, secondo quanto riportato da Rudy Galletti sul suo profilo Twitter, Castillejo avrebbe rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate dalla Spagna. Questo ovviamente complicherebbe e non poco i piani rossoneri. Il motivo di tale rifiuto sarebbe il fatto che lo spagnolo non vorrebbe abbassarsi l’ingaggio. Così il Milan potrebbe pensare a una soluzione last minute estrema, ovvero la rescissione del contratto di Castillejo. Dunque in un modo o nell’altro l’addio dello spagnolo dovrà arrivare.