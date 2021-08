La Juventus non molla il profilo di Pjanic: i bianconeri vogliono il ritorno del bosniaco ed il Barcellona avanza la proposta di uno scambio

Giorni decisivi per il mercato in entrata della Juventus. La società bianconera lavora senza sosta per consegnare a mister Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. Priorità al centrocampo dove – oltre al profilo di Manuel Locatelli – si monitora Miralem Pjanic. Il bosniaco tornerebbe volentieri a vestire bianconero, ma c’è da trovare l’accordo sulla formula con il Barcellona e la fumata bianca è tutt’altro che vicina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Messi con Ronaldo | “La benedizione”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku ai saluti | Accordo per l’erede

La Juventus è pronta a dare massima fiducia a Pjanic dopo una stagione da co-protagonista chiusa senza reti al Barcellona. Il giocatore è considerato in uscita dagli spagnoli e Allegri è l’allenatore che meglio lo ha fatto rendere in carriera: 19 gol e 33 assist in 135 partite. I catalani sono pronti a trattare e vorrebbero puntare allo scambio, così come accaduto un anno fa, con Arthur in bianconero e Pjanic a Barcellona.

Calciomercato Juventus, Pjanic dal Barcellona

Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, il Barcellona ha messo gli occhi su Rodrigo Bentancur. Il classe 1997 ha un contratto in scadenza nel 2024, ma è reduce da una stagione sottotono in bianconero chiusa senza reti all’attivo nonostante 33 presenze in Serie A. La Juventus, però, avrebbe alzato il muro e posto il veto alla cessione dell’uruguaiano. Secco no al Barcellona: Pjanic può arrivare a Torino solo a titolo gratuito.