Calciomercato Juventus, giro di bomber | Doppio colpo e torna in Serie A

La Juventus torna alla vittoria in Champions League e spera per il futuro: la dirigenza bianconera pensa al super goleador

Dopo due sconfitte consecutive in campionato la Juventus trova i tre punti decisivi in Champions superando 4-2 lo Zenit. La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con idee importanti.

L’obiettivo numero uno della Juve si chiama sempre Mauro Icardi. L’attaccante argentino, dopo il tira e molla amoroso con Wanda Nara, vorrebbe tornare a giocare in Serie A. Come svelato dal quotidiano argentino “Olè” la stessa showgirl sudamericana avrebbe lasciato nuovamente Parigi per tornare a Milano. E così il centravanti del PSG potrebbe pensare di riconquistare definitivamente la moglie, diventata anche suo agente da anni.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Icardi: due bomber in giro

Di conseguenza il PSG avrebbe messo nel mirino il giovane e forte centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, classe 2000 che ha messo a segno una tripletta nell’ultima sfida di campionato. Come riporta il portale francese “Le10Sport” per il serbo non ci sarà alcun rinnovo contrattuale con il club viola, che starebbe pensando anche alla sua cessione anticipata alla cifra richiesta (circa 60 milioni di euro).

Un giro suggestivo di bomber con la Juventus sempre protagonista assoluta sul fronte calciomercato. Il club bianconero vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con giocatori di livello assoluto.

Dopo la delusione in campionato, la Juventus è tornata a brillare in Champions League alzando il baricentro e mettendo a segno quattro gol contro lo Zenit.