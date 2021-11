Capello all’attacco, Juventus nel mirino: “Non mi convince”

L’ex tecnico bianconero Fabio Capello torna a parlare di Juventus e lo fa con scetticismo nei confronti della squadra di Allegri: ecco perchè

Il bel 4-2 sullo Zenit conferma quanto bene la Juventus, in campo internazionale, stia continuando a fare bene. Se in campionato la squadra di Massimiliano Allegri fa enorme fatica ed è in ritardo di ben 16 punti da Napoli e Milan, la Champions ha mostrato l’ennesima prestazione convincente, stavolta contro i russi, volando agli ottavi di finale della competizione.

Non è tutto oro ciò che luccica, però, stando almeno al pensiero dell’ex allenatore della Juventus Fabio Capello che ha voluto dire la sua sulla squadra di Allegri ed in particolar modo su uno dei protagonisti, nell’ultimo match europeo: Federico Chiesa. “Allegri ha detto che Morata si sposta a sinistra, secondo me è molto più importante che a rientrare sia invece Chiesa“, le parole dell’allenatore rilasciate negli studi di ‘Sky Sport’.

Capello su Chiesa: frecciata ad Allegri

Capello ha continuato proprio sull’ex Fiorentina ed il suo posizionamento in campo: “Allegri dice che dall’altra parte, a destra, Danilo attacca poco permettendo a Chiesa di spingere. Ma anche quando c’è Cuadrado Chiesa gioca lì, a destra. Non mi convince…“.

Un’analisi tattica di Capello sulle scelte di Allegri di insistere su Chiesa, sulla corsia di destra dell’attacco della ‘Vecchia Signora’.

Il prosieguo della stagione regalerà le dovute risposte e verdetti a riguardo.