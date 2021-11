Svolta totale, Allegri cambia idea: fissata la cifra della cessione

Torna alla vittoria la Juventus con una super prestazione in Champions League contro lo Zenit: svolta per il futuro del bianconero

Basta poco per cambiare completamente idea. E così è arrivata un’altra vittoria suggestiva in Champions League per i bianconeri dopo le due sconfitte consecutive in Serie A.

Un’ottima prova per il centrocampista americano, Weston McKennie, che è tornato a conquistare il posto da titolare a centrocampo al fianco di Locatelli. Così il futuro del giocatore bianconero potrebbe cambiare ancora visto che è stato vicinissimo all’addio in estate: ora Allegri vorrebbe puntarci per essere protagonista anche in Serie A risalendo velocemente in classifica.

Calciomercato Juventus, cessione McKennie: la cifra

Così lo stesso centrocampista della Juventus andrà via soltanto ad una cifra importante, intorno ai 30 milioni di euro. In caso contrario, resta un elemento indispensabile per quanto riguarda Massimiliano Allegri che ha intenzione proprio di ripartire da lui.

Saranno mesi intensi per la Juve che è impegnata sempre su più fronti: dopo le sconfitte in campionato, i bianconeri vorrebbero tornare così alla vittoria nel big match contro la Fiorentina.

Le prossime settimane saranno decisive per McKennie che vuole arrivare anche a dieci gol in stagione, come svelato dallo stesso Allegri ad inizio anno.