Calciomercato, Pogba e non solo | Doppio colpo super per Inter e Juve

Inter e Juventus restano alla finestra sul calciomercato, alla ricerca di colpi sensazionali per le loro rose. Il nome di Pogba resta caldo

Il calciomercato non dorme mai, specialmente per le big, costantemente alla ricerca di profili importanti per completare le loro rose.

E la situazione in casa Manchester United pare incandescente, sul campo come sul calciomercato. I Red Devils ieri hanno trovato un pareggio all’ultimo minuto contro l’Atalanta. L’organizzazione dei bergamaschi ha messo in seria difficoltà gli inglesi, salvati da Cristiano Ronaldo. Ma soprattutto, a far discutere è ancora una volta la situazione di alcuni big, per valutazioni economiche e tecniche, che fanno fin troppa fatica a integrarsi e a fare la differenza nel gioco di Solskjaer, anche lui per forza di cose in bilico. In primo luogo, il futuro di Paul Pogba resta fortemente in discussione. Il francese è in scadenza di contratto e anche ieri è stato sostituito durante il secondo tempo. La Juventus resta alla finestra e fiuta il colpaccio che, chissà, potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi e dopo le cessioni del caso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giro di bomber | Doppio colpo e torna in Serie A

Calciomercato Inter e Juventus, non solo Pogba: occhio a van de Beek

Un altro calciatore che presto potrebbe essere in uscita negli scenari dei Red Devils è Donny van de Beek. Il centrocampista, infatti, trova poco spazio e non riesce a esprimere, ormai da diversi mesi, le sue qualità nello scacchiere di Solskjaer. Trattasi di un nome che, quindi, potrebbe tornare buono anche per il calciomercato italiano, con Inter e Milan alla finestra per rinforzare il loro centrocampo. Di certo, le big italiane continuano a guardare in casa Manchester United e gli ultimi segnali arrivati ieri sera non possono che avallare un possibile trasferimento.