Juventus-Zenit, tris da impazzire: “Altro che Messi e Ronaldo”

Juventus-Zenit ha portato la qualificazione agli ottavi di finale per i bianconeri. Scatenati Dybala e Chiesa, le reazioni

Juventus-Zenit significava tanto per i bianconeri e non solo per la classifica. La Vecchia Signora, infatti, era chiamata a una risposta importante dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona in Serie A.

Beh, la reazione tanto attesa è arrivata e con una prestazione travolgente contro lo Zenit, tra le mura amiche. A sbloccare il match è Paulo Dybala, poi arriva il pareggio a causa di uno sfortunato autogol di Leonardo Bonucci. Nel secondo tempo, però, la Juventus dilaga e nel segno dei suoi uomini migliori. Infatti, è ancora la Joya a riportare in vantaggio i suoi (dopo aver ribattuto il rigore), poi Federico Chiesa chiude i giochi, prima del poker di Alvaro Morata. Un poker che, sperano i tifosi, potrebbe spingere i bianconeri fuori dalla crisi, ma che intanto esalta i supporters per le prove di due singoli in particolare.

Juventus-Zenit, i tifosi esplodono per le prestazioni di Dybala e Chiesa

Dybala e Chiesa, Chiesa e Dybala. Sui social i tifosi bianconeri, e non, impazziscono per la prova dei due attaccanti. Sono in molti, infatti, su Twitter a rimarcare le ottime prestazioni dell’argentino e dell’italiano: alcuni addirittura sottolineano l’emozione nel vederli giocare. Per non parlare di chi, probabilmente esagerando, paragona gli attaccanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet.

Portatemi un pacco di fazzoletti non ce la faccio più sono troppo emozionato per la partita di Dybala#JuveZenit — DavideSilver (@Silver30549881) November 2, 2021

Avversario modestissimo, per carità, ma senza dubbio la miglior Juve della stagione. McKennie e Dybala incontenibili, Chiesa di nuovo carico a molla, benissimo anche Locatelli, che ha retto il centrocampo praticamente da solo. Un bel punto di (ri)partenza.#JuveZenit #UCL — Daniele Pezzini (@DanielePezzini) November 2, 2021

Non lo scopro oggi ma chiesa è inarrestabile #JuveZenit — Marco (@mortoinside) November 2, 2021