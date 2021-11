L’idea della Juventus per ‘sfruttare’ il riscatto di Demiral

La Juventus può sfruttare a proprio vantaggio la volontà dell’Atalanta di riscattare Demiral: la strategia bianconera

L’Atalanta può ritenersi soddisfatta del rendimento del nuovo acquisto difensivo, Merih Demiral. Il difensore turco si è integrato molto bene negli schemi tattici di Gian Piero Gasperini e nonostante i problemi fisici si è ritagliato un ruolo importante nella ‘Dea’.

Demiral è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, proprietaria del cartellino. L’Atalanta al termine della stagione dovrà sborsare 25 milioni di euro per riscattare il difensore anche se potrebbe esserci un’altra prospettiva che accontenterebbe la i bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe chiedere una contropartita al club bergamasco per bilanciare il prezzo fissato per Demiral.

La Juventus chiede Pessina in cambio di Demiral

La mossa della Juventus sarebbe quella di chiedere all’Atalanta il cartellino di Matteo Pessina, valutato 20-25 milioni di euro. Di conseguenza, la contropartita chiesta dai bianconeri eviterebbe alla ‘Dea’ il pagamento del riscatto di Demiral. Un’operazione che rinforzerebbe il centrocampo di Allegri, aggiungendo un altro campione d’Europa dopo l’arrivo di Locatelli.