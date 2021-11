Ronaldo riprende l’Atalanta al 92′: finisce 2-2 contro il Manchester United

Atalanta e Manchester United si fermano a uno spettacolare 2-2. Cristiano Ronaldo grande protagonista

Atalanta e Manchester United hanno dato vita a una partita intensa e spesso spettacolare, in cui i nerazzurri non hanno demeritato, anzi.

Il vantaggio arriva subito per i nerazzurro: Josip Ilicic calcia e David De Gea non riesce a deviare correttamente, la palla finisce in rete. Con l’errore del portiere, la Dea mette subito il muso avanti. Il punteggio non cambia fino a fine primo tempo quando Bruno Fernandes libera Cristiano Ronaldo con uno stupendo colpo di tacco in area di rigore: il primo tempo termina con il risultato di 1-1.

LEGGI ANCHE >>> L’idea della Juventus per ‘sfruttare’ il riscatto di Demiral

Atalanta-Manchester United, Zapata lascia ancora il segno: Ronaldo la riprende

Nella ripresa, il solito Zapata sale in cattedra, confermando il suo gran periodo di forma. Il colombiano beffa ancora De Gea e firma il 2-1. Ma il vantaggio non viene mantenuto fino al fischio finale. Cristiano Ronaldo, infatti, sale in cattedra e al 92esimo firma un gran gol per il pareggio. Con questo risultato, i Red Devils salgono a 7 punti, come il Villarreal. L’Atalanta invece va a 5 e con l’amaro in bocca dopo un’ottima prestazione.