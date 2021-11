Calciomercato Juventus, ipotesi ritiro: come stanno le cose

Improvvisamente è circolata una voce sul possibile ritiro del giovane calciatore di proprietà della Juventus: tutta la verità su di lui

Nelle ultime ore si è diffusa la voce del possibile ritiro del giovane centrocampista di proprietà della Juventus, in prestito alla Sampdoria, Ihattaren: ma qual è la verità?

Arrivato nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il centrocampista classe 2002 ha firmato con il club bianconero prima di trasferirsi a titolo temporaneo ai blucerchiati. Con D’Aversa non è arrivato l’esordio visto che si è presentato in condizioni fisiche non ottimali prima di recarsi in patria per motivi familiari.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Ihattaren tornerà in Italia

Così si è diffusa anche la voce su un possibile ritiro, ma il portale “Rising Ballers” ha rivelato: “Notizie false. Poco dopo la notizia di ieri con Mo Ihattaren che stava pensando di ritirarsi, ci ha contattato confermando che non è vero. È in forma ed è pronto per ricominciare a giocare… Presto sarà di nuovo in campo 🤞🏽🙌🏽”.

LEGGI ANCHE>>>Fonseca vola in Premier: subito sgarbo a Juventus e Milan

A breve è atteso il suo ritorno in Italia per tornare in forma. Il suo agente, Mino Raiola, ha sempre esaltato le sue qualità. Il peggio sembra essere passato con la sua voglia di tornare in Italia il prima possibile.

La Sampdoria aveva subito pensato a lui per rinforzare la zona centrale di campo, ma ora le prossime settimane saranno decisive.