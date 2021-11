Fonseca vola in Premier: subito ‘sgarbo’ a Juventus e Milan

Fonseca vicino alla Premier League: chiede due suoi ex giocatori e beffa Juventus e Milan

Sembra sempre più vicino il ritorno in panchina di Paulo Fonseca. Dopo il ritorno di Antonio Conte, questa volta alla guida del Tottenham, anche per il tecnico portoghese sembra esserci la Premier League.

Secondo le fonti inglesi, Paulo Fonseca sembra essere molto vicino all’Aston Villa. L’ex Roma era stato già accostato alla Premier League in estate, proprio al Tottenham per il dopo Mourinho. Adesso che Conte ha preso le redini degli Spurs, Fonseca potrebbe diventare l’allenatore del club di Birmingham e iniziare una mini rivoluzione all’interno della squadra. Il suo progetto potrebbe beffare anche alcuni club italiani in quanto al portoghese piacciono due giocatori di Serie A, nel mirino di Juventus e Milan.

Fonseca verso la Premier: si porta due suoi ex giocatori

La nuova avventura di Paulo Fonseca potrebbe essere la stessa per due suoi ex giocatori avuti alla Roma. Il tecnico portoghese spingerebbe per avere con sé all’Aston Villa sia Gonzalo Villar che Borja Mayoral. Entrambi hanno reso piuttosto bene in giallorosso sotto la sua guida ma con José Mourinho non stanno trovando per nulla spazio.

Due colpi che, di fatto, complicherebbero le intenzioni di Milan e Juventus. Borja Mayoral era stato attenzionato dai bianconeri per completare l’attacco, così come Villar dai rossoneri per dare più alternative al centrocampo di Pioli.