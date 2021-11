Tifosi contro l’ex Milan che punge: “Schiaffoni, meglio l’Inter”

Si accende con largo anticipo il derby della Madonnina: Milan-Inter fuori dal campo, l’ex rossonero bersagliato dai tifosi

Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca. Il Milan è reduce dal pari contro il Porto e si allontana quasi aritmeticamente dalla Champions League. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a trovare i risultati giusti in Europa, con la sempre più probabile eliminazione ormai alle porte. Un risultato deludente, l’ennesimo, che non ha lasciato dubbi a diversi tra opinionisti e giornalisti che hanno fortemente criticato il ‘Diavolo’ per quanto mostrato al ritorno dopo molti anni in Champions League.

Tra questi vi è il grande ex difensore rossonero Billy Costacurta, opinionista di ‘Sky Sport’, dove ha detto la sua sul momento della squadra di Pioli anche e soprattutto in ottica derby che è ormai alle porte. “L’Inter arriva al derby certamente meglio perchè il Milan, in Europa, l’ho visto molto lontano. Sono schiaffoni“, prosegue l’ex centrale milanista, “che si prendono e non penso facciano così bene prima di una partita importante come Milan-Inter“.

Milan-Inter, i tifosi ‘affondano’ Costacurta

Costacurta, come riportato da ‘Il Messaggero’, ha concluso: “Potrebbe dar fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio, sono schiaffoni presi in Europa e che fanno male”. In tal senso, i tifosi del Milan si sono fatti sentire sui social rispondendo apertamente all’attacco di Costacurta, con toni decisamente poco pacifici: “Deve ringraziare i santi per essersi ritrovato tra mostri sacri. Il Milan c’era ed è anche senza Galliani. Ce l’ha col marchio? Costacurta ingrato“, scrive un sostenitore.

Lo segue a ruota un altro tifoso: “Costacurta?? Quello che il Milan senza Donnarunma partiva da -15 in classifica???”. Una situazione, insomma, che infiamma con largo anticipo il derby.

I tifosi del Milan sperano in un risultato positivo, ‘contro’ il pronostico e la critica di una delle bandiere del club di via Aldo Rossi. Ecco il tweet:

Costacurta??quello che il milan senza donnarunma partiva da -15 in classifica???🤣 — Alberto (@alby81_alberto) November 4, 2021

Costacurta è evidente che non sa neanche lui quello che vuole dire. In effetti non dice farfuglia delle cose e parla dì schiaffone in relazione ad un pareggio con il Porto. C’è qualcosa che non torna 😁😁 https://t.co/rqST0uy23o — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) November 4, 2021