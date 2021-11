Affondo deciso dalla Spagna: il Milan dice addio al trequartista

Il Milan perde il treno per uno dei suoi grandi obiettivi di mercato: ecco la situazione

Il Milan è sempre vigile in ottica calciomercato per sfruttare le possibili occasioni e per provare ad inseguire i calciatori considerati utili e funzionali al progetto.

Uno di questi è Hakim Ziyech, un calciatore che da diverso tempo piace alla dirigenza rossonera e che Paolo Maldini ha provato ad avvicinare durante le precedenti sessioni di mercato. Il trequartista marocchino è approdato al Chelsea lo scorso anno dopo aver mostrato il suo enorme talento all’Ajax, raggiungendo anche la semifinale di Champions, poi persa in maniera rocambolesca contro il Tottenham. Il suo talento, però, non è quasi mai uscito fuori in Premier League, né con Lampard, né con Tuchel che ad oggi non lo considera una prima scelta. Il tecnico stesso ha fatto capire che esiste la possibilità che il giocatore possa lasciare Londra.

Il Chelsea apre alla cessione di Ziyech all’Atletico Madrid

Il Chelsea non vuole svalutare Ziyech ma, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’ avrebbe aperto la porta all’Atletico Madrid per un prestito con obbligo di riscatto. Il Cholo Simeone, pur avendo tanti giocatori di talento in quella zona di campo, come Joao Felix, De Paul, Carrasco, Lemar e lo stesso Griezmann, non rifiuterebbe la possibilità di accogliere anche Ziyech.

Il Milan, che da tempo è sulle tracce del marocchino, perderebbe la possibilità di provare a riavvicinarsi. Il treno per Ziyech sembra essere sfuggito ai rossoneri che potrebbero arrendersi all’Atletico Madrid.