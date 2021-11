L’Inter vince e convince nella trasferta contro lo Sheriff Tiraspol e si rilancia per la qualificazione agli ottavi di Champions League

Serviva una vittoria in un campo dove anche il Real Madrid era caduto e l’Inter non vince e convince in casa dello Sheriff Tiraspol.

In Moldavia gli uomini di Inzaghi erano costretti a conquistare i tre punti per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi, soprattutto dopo il successo del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Dopo un primo tempo con tante occasioni ma zero gol, l’Inter riesce a sbloccare la partita grazie al gol da fuori di Marcelo Brozovic, con il pallone che passa grazie a un tuffo di Barella e si insacca in rete. Da qui il match si mette in discesa per i nerazzurri e il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Milan Skriniar che dopo il colpo di testa di de Vrij ribadisce in rete. Gioia nel finale anche per Alexis Sanchez che segna il gol dello 0-3. Peccato per il gol subito dai nerazzurri nel recupero con il colpo di testa di Traore. Ora i nerazzurri sono al secondo posto nel girone D e la sfida casalinga contro lo Shakthar Donestk sarà fondamentale per il passaggio del turno.

Sheriff Tiraspol-Inter 1-3: tabellino e classifica

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo (61′ Radeljic), Thill; Traore, Kolovos (73′ Bruno), Castaneda; Yakhshiboev (81′ Julien). All.: Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (45′ Dumfries), Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco (63′ Perisic); Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Zwayer (Ger)

VAR: Fritz

AMMONITI: Addo, Darmian, Cristiano

CLASSIFICA GRUPPO D: Real Madrid 9, Inter 7, Sheriff Tiraspol 6, Shakhtar Donetsk 1