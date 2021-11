Nuovo affare sull’asse Raiola-Juventus: ‘sgarbo’ all’Inter

La Juventus avrà bisogno di rinforzare il reparto offensivo oggi privo di un centravanti ma anche di un’alternativa a Dybala e Chiesa. Ci pensa Raiola

Per la prossima stagione la Juventus dovrà mettere mano al portafogli per comprare un nuovo numero 9. In verità parte di questo investimento potrà essere coperta dal mancato riscatto di Alvaro Morata, fissato a 35 milioni di euro, e dal risparmio dell’ingaggio dello stesso centravanti spagnolo che è di circa 10 milioni di euro netti.

Il prescelto è Dusan Vlahovic della Fiorentina, sul quale però sono pronti a fiondarsi quasi tutti gli altri grandi club europei. Compreso il Tottenham ora targato Antonio Conte. Ma non solo un nuovo bomber, ai bianconeri di Massimiliano Allegri servirà anche una valida alternativa a Paulo Dybala, per il cui rinnovo si attende ormai solo l’ufficialità, e Federico Chiesa. In soccorso può venire Mino Raiola con la sua scuderia, di cui fa parte il figlio d’arte Marcus Thuram. Sedotto e poi abbandonato (causa infortunio) dall’Inter, che in realtà pensa ancora a lui in ottica futura, il francese classe ’97 ha voglia di una nuova avventura e magari proprio di Serie A dove suo papà Lilian lasciò un segno indelebile.

A giugno prossimo Thuram jr avrà un solo anno ancora di contratto col Borussia M’Gladbach e ciò consentirebbe a Cherubini e soci di averlo a un prezzo inferiore ai 25 milioni che l’Inter è stata vicina a spendere l’estate passata.

Calciomercato Juventus, tentativo per Thuram

La ‘mediazione’ di Raiola, anche lui desideroso di piazzare altrove il suo assistito, potrebbe ulteriormente agevolare il trasferimento del nativo di Parma alla corte di Allegri. La società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe tentare inizialmente la via dello scambio con Daniele Rugani, ben sapendo però che il Borussia è disposto a valutare solo proposte cash. L’affare, conveniente viste la giovane età e il potenziale del ragazzo, può chiudersi intorno ai 15 milioni più altri 2-3 milioni di bonus.

