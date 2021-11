Roma-Bodo Glimt, la serata storta di Zaniolo: fischi e aspre critiche

Roma-Bodo Glimt non ha portato il riscatto per i giallorossi, ma un’altra serata complicata. Anche Zaniolo finisce nel mirino dei tifosi

Roma-Bodo Glimt è stata per lunghi tratti una partita particolarmente difficile per i giallorossi. Per due volte, infatti, la squadra di casa è passata in svantaggio per poi reagire, ma sempre con un gioco non esaltante.

Chi è finito pesantemente nel mirino della critica e dei tifosi è Nicolò Zaniolo. Il trequartista è stato protagonista di una prova opaca, incolore. L’ex Inter nel primo tempo ha scatenato la rabbia dei tifosi per non aver passato la palla a Tammy Abraham, tutto solo al centro dell’area di rigore.

LEGGI ANCHE >>> Incanta in Champions League, il Milan cerca il colpo: scambio più cash

Roma-Bodo Glimt 2-2, Zaniolo non brilla e viene sostituito

Una pioggia di fischi. Questo ciò che resta alla Roma, con il 2-2 riacciuffato da Ibanez nel secondo tempo e che di certo non può fare felici i tifosi. E ancora Zaniolo, quindi, resta nel mirino. Il parziale 1-2 nasce da un mancato stop dell’ex Inter, preso leggermente in controtempo. La sostituzione per il trequartista arriva dopo una prova opaca e con troppi errori. I tifosi dell’Olimpico non lo perdonano, quelli da casa non lo risparmiano attraverso Twitter. Di seguito alcune testimonianze di questo tipo.

Zaniolo e Mhykytarian inguardabili. Io su Zaniolo ho una mia opinione, ma preferisco non esprimermi — Savio 🇮🇹🇧🇷 (@SaverioTolomeo) November 4, 2021

@Andrea_DiCarlo malissimo Zaniolo, male Abraham e fantasma Micky. — Sempre sott’acqua (@FNenniDaddi) November 4, 2021

Al di là di tutto siamo senza punte. Zaniolo assente, Abraham inesistente — Marco Innocente Furina (@MIF_76) November 4, 2021