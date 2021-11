Non solo Pogba: svolta improvvisa, Ronaldo ‘inguaia’ la Juventus

Il calciomercato della Juventus vicino alla svolta: non soltanto Pogba, Cristiano Ronaldo beffa la Juventus

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, con anticipo grazie al successo sullo Zenit, lascia spazio in casa Juventus ai pensieri per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’, può concentrarsi inoltre anche sul calciomercato che, tra gennaio e giugno, potrebbe regalare sorprese alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo mercato estivo parrebbe destinato, concretamente, a lasciare il Manchester United.

Si tratta di Paul Pogba, sul quale ci sono anche PSG e Real Madrid e che la Juventus sogna di riportare a Torino. La pista che porta al francese è tutt’altro che scontata e per rimpiazzarlo, all’Old Trafford, Solskjaer e Ronaldo verrebbero accontentati con un altro grande obiettivo per il centrocampo bianconero. Si tratta di Aurelien Tchouameni, gioiello del Monaco che la Juventus segue da lungo tempo.

Addio Pogba, lo United accontenta Ronaldo: Juve ko

L’idea dello United sarebbe infatti quella di anticipare la concorrenza e, non potendo trattenere Pogba oltre il prossimo giugno, puntare forte proprio sul classe 2000.

Una beffa servita da CR7 che, come viene riportato, è molto legato a Pogba e per non creare malumori i ‘Red Devils’ porterebbero in Inghilterra il talento del Monaco.

In questa stagione Tchouameni ha collezionato complessivamente 18 presenze e 2 reti con la maglia del Monaco.