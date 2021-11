Juventus, via alla rivoluzione estiva: assalto a Tare

La Juventus pianifica un futuro, con diversi cambi all’orizzonte: i bianconeri non smettono di pensare a Igli Tare

Dopo 11 giornate di campionato, il bottino collezionato in Serie A dalla Juventus di Massimiliano Allegri non è mai stato tanto povero. 15 punti e ben 16 di ritardo dalla vetta, con Milan e Napoli a 31 punti e che al momento si giocano la prima posizione. Una stagione complicata quella della Juventus, nonostante il ruolino di marcia perfetto in Champions che ha permesso alla squadra bianconera di staccare con largo anticipo il pass per gli ottavi di finale.

In tal senso, i vertici della ‘Vecchia Signora’ pianificano già quello che sarà il futuro, la Juventus 2022/23. Un restyling importante e netto, nelle idee del club di Andrea Agnelli che potrebbe ripartire da un nuovo rinforzo di peso per quanto riguarda l’assetto dirigenziale. Si tratta di Igli Tare, ds della Lazio e che è stato accostato anche a Milan ed Inter in passato. Dopo l’addio di Marotta, poi finito all’Inter, manca una figura di spicco.

Juventus, suggestione Tare: lo scenario

L’idea dei bianconeri sarebbe quella di affiancare a Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juventus, proprio Tare.

Un uomo di esperienza che conosce bene il calcio italiano e che a Roma, sponda Lazio, ha contribuito a portare nella Capitale diversi gioielli poi sbocciati in biancoceleste.

Uno scenario complicato ma possibile: molto dipenderà da Lotito, visto che Tare rimane attualmente legato alla società capitolina fino al 30 giugno 2023.