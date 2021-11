Incanta in Champions League, il Milan cerca il colpo: scambio più cash

Il Milan cerca nuovi colpi per la prossima estate e ha scelto l’obiettivo per la fascia: pronto uno scambio più soldi

È stata una serata complicata per il Milan, che ha pareggiato nella gara contro il Porto valevole per il quarto turno della fase a gironi di Champions League e ora deve provare a vincere le due gare rimanenti per poter sperare ancora nel passaggio agli ottavi di finale. Non basteranno però i due successi ma bisognerà anche sperare in risultati positivi dagli altri campi.

Calciomercato Milan, doppietta Pedro Goncalves: ci pensa Maldini

La società intanto pensa anche al futuro e studia un nuovo colpo da provare a piazzare nel mese di giugno. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Pedro Goncalves, esterno destro dello Sporting CP che ha siglato una doppietta ieri nella sfida contro il Besiktas in Champions League.

Il suo valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro e pertanto l’operazione non sarà affatto semplice da portare a termine. Paolo Maldini però potrebbe studiare un piano per ridurre le eventuali spese e l’idea potrebbe essere quella di inserire Samu Castillejo nella trattativa e pagare meno.

Pedro Goncalves sta vivendo una buona annata e ha siglato tre reti anche in campionato nelle sei gare disputate.