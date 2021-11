Calciomercato Juventus, affare choc col Chelsea: tutti i dettagli

Calciomercato Juventus: il Chelsea sulle tracce del big bianconero. Ecco la richiesta della società bianconera: cifre e dettagli

Prosegue il cammino parallelo della Juventus di Allegri in questa prima parte di stagione. Di fatto disastrosa in campionato, già a -16 da Milan e Napoli, e finora sempre vincente in Champions League.

Quattro vittorie, la più importante contro il Chelsea campione d’Europa, e qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo. I bianconeri si giocheranno il primo posto nel girone sul campo dei Blues. Una sfida che offre anche spunti di calciomercato. La dirigenza della Juve sta infatti monitorando la situazione di Rudiger, che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno, mentre il club londinese ha messo gli occhi su due gioielli bianconeri, de Ligt e Chiesa.

Calciomercato Juventus, il Chelsea non molla de Ligt: cifre e dettagli

“Attenzione perché de Ligt potrebbe anche lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così”. Nelle scorse settimane Mino Raiola ha spaventato così i tifosi della Juventus. De Ligt non è ancora un titolare inamovibile della squadra di Allegri ed è spesso alternato a Chiellini. La sua situazione ha attirato l’attenzione dei top club europei e del Chelsea in particolare. Tuttavia, il difensore olandese è un patrimonio della Juventus e la società se ne priverà solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.

In caso di assalto dei londinese, la dirigenza bianconera potrebbe anche chiedere in cambio il cartellino di Reece James, nuova stella della squadra di Tuchel definitivamente esplosa in questa stagione. Tuttavia, il laterale è considerato altrettanto incedibile dal Chelsea. Per strappare de Ligt alla Juve potrebbero servire ai Blues oltre 100 milioni di euro.