Il Milan si ferma sull’1-1 contro il Porto: qualificazione quasi impossibile

Il Milan non supera il Porto nel match da dentro o fuori di Champions League e si fermano sull’1-1: qualificazione quasi impossibile

Vicina a chiudersi qui la ‘mission impossible’ del Milan in Champions League dopo l’1-1 maturato questa sera a San Siro contro il Porto.

Sin dal sorteggio si era capito che per la squadra di Pioli il cammino in Europa non sarebbe stato semplice e così è stato. Solo un punto conquistato in quattro partite che chiude quasi definitivamente le speranze di qualificazione agli ottavi.

Il Milan infatti questa sera era chiamato a vincere contro il Porto, ma sin dai primi minuti la partita si mette in salita. Infatti dopo soli sei minuti dal fischio d’inizio Luis Diaz buca la difesa rossonera e insacca il pallone alle spalle di Tatarusanu per il gol dello 0-1. Il Milan continua a crederci e nella ripresa Kalulu mette in mezzo un cross forte rasoterra che Mbemba insacca nella propria porta per il pareggio milanista. Il forcing finale però non serve a nulla e il match termina 1-1. Questa sera ci sarà Liverpool-Atletico Madrid, che in caso di vittoria dei ‘Colchoneros’ chiuderebbe quasi definitivamente le speranze rossonere.

Milan-Porto 1-1, Luis Diaz spegne le speranze rossonere: il tabellino e la classifica

Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Gabbia, Kalulu, Kjær; Bakayoko, Kessie, Krunić; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

PORTO (4-4-2): D. Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, S. Oliveira, Otávio, L. Díaz; Taremi, Evanilson. A disp.: Marchesín; Cardoso, Manafá, Nanu; B. Costa, Claudio, Vieira, Vitinha; F. Conceição, Corona, Martínez, Pepê. All.: S. Conceição.

Arbitro: Clément Turpin (FRA).

Marcatori: 6′ Luis Diaz, 61′ Kalulu

Ammoniti: 46′ Grujic, 54′ Tomori, 63′ Mbemba, 74′

Classifica: Liverpool* 9 punti; Porto 5, Atletico Madrid* 4, Milan 1

*una partita in meno