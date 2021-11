Calciomercato Inter, Conte lo prende a zero: Mourinho e Pioli beffati!

Il Tottenham potrebbe mettere nel mirino Ivan Perisic, esterno dell’Inter di Simone Inzaghi, nel mirino anche di Roma e Milan: le ultime di calciomercato

Stasera l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad una grande sfida, decisiva, in casa dello Sheriff Tiraspol, attualmente in testa al girone insieme al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il club moldavo, che ospiterà la Beneamata, si è dimostrato già pericoloso nella partita di andata ed i nerazzurri dovranno mettere in campo le loro armi migliori per superare questo difficile banco di prova. Uno dei giocatori sicuramente più in forma attualmente nell’Inter è senza dubbio Ivan Perisic, esterno sinistro croato che, prima con Conte ed ora con l’allenatore ex Lazio, ha trovato la sua dimensione nel 3-5-2 nerazzurro.

C’è però un problema: Perisic è in scadenza di contratto nel 2022 ed i dialoghi in merito al rinnovo del contratto non sembrano ancora essere iniziati. Ciò apre lo spiraglio, in vista della prossima estate di calciomercato, per molte squadre di prendere il croato a parametro zero ed infatti, anche in Serie A, club come Roma e Milan hanno già mostrato il loro interesse, ma attenzione al possibile cambio di passo dall’Inghilterra, dove è tornato Antonio Conte, stavolta alla guida del Tottenham.

Calciomercato Inter, Conte vuole Perisic: i dettagli

Antonio Conte, chiamato a risollevare le sorti del Tottenham dopo qualche stagione non particolarmente esaltante, potrebbe volere alla sua corte la figura di Ivan Perisic. Il giocatore croato è stato infatti uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra nella scorsa stagione dopo il prestito al Bayern Monaco, voluto proprio da Conte, che ha poi deciso di investire di nuovo le sue energie sull’ex Wolfsburg.

Con la giusta offerta contrattuale, Conte potrebbe anche anticipare la concorrenza della Serie A rappresentata dalla Roma di Josè Mourinho, visto anche il periodo di opaco di Mkhitaryan, e dal Milan di Stefano Pioli, attualmente in testa al campionato italiano di Serie A.