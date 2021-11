Calciomercato Juventus, beffa targata Ancelotti: addio ai bianconeri

Calciomercato Juventus, i bianconeri in rotta di collisione con il Real Madrid e con il grande ex Carlo Ancelotti: lo ‘sgarbo’

La Juventus ha avviato del tutto un nuovo ciclo, con una rifondazione della squadra però soltanto all’inizio e ancora da completare. I difetti di crescita, di questa fase di transizione, sono ben visibili, con Allegri che fatica a trovare una quadratura per i bianconeri. Il ritardo in campionato è diretta testimonianza di queste difficoltà. Il club tuttavia non vuole farsi scoraggiare e intende proseguire nell’ottica di rinnovamento. Nelle prossime sessioni di mercato, si proverà a regalare all’allenatore rinforzi adeguati per un progetto a lunga scadenza. Ma uno dei principali obiettivi rischia di sfumare per il forcing del grande ex Carlo Ancelotti, che vuole portarlo al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ancelotti insiste per Rudiger: niente da fare per i bianconeri

Il nome in questione è quello di Antonio Rudiger. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea e non ha ancora rinnovato. Il giocatore, alcuni giorni fa, ha in realtà dichiarato di trovarsi bene con i ‘Blues’ e di non pensare all’addio, ma Ancelotti insiste per averlo a disposizione, come riporta in Spagna ‘fichajes.net’. Un’eventuale asta con i ‘Blancos’ non sarebbe l’ideale per la Juventus.

La questione tuttavia starebbe creando delle frizioni tra l’allenatore del Real e il presidente Florentino Perez. Il numero uno madridista non sarebbe convinto dell’operazione, anche per l’ingaggio del giocatore, da 12 milioni di euro. Perez preferirebbe puntare su uno tra Pau Torres o Koundè, profili oltretutto più giovani.