Pirlo-Barcellona, svolta definitiva: ora è UFFICIALE

Arriva il via libera definito per il tesseramento del nuovo allenatore da parte del Barcellona: c’è l’annuncio del club

Dopo giorni di attesa, arriva la novità in merito al Barcellona e Xavi. L’Al Sadd ha comunicato quest’oggi di aver dato il via libera al tecnico di trasferirsi ai ‘Blaugrana’ anticipando la fine dei rapporti dopo il pagamento della clausola rescissoria.

Turki Al-Ali ha rilasciato delle dichiarazioni e l’annuncio è arrivato tramite social: “L’amministrazione dell’Al Sadd ha consentito a Xavi di trasferirsi al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto. Abbiamo concordato una cooperazione con il Barcellona in futuro. Xavi è ormai un pezzo importante della storia di Al-Sadd e gli auguriamo ogni successo”.

“Xavi ci ha informato pochi giorni fa del suo desiderio di andare al Barcellona in questo momento particolare” prosegue il CEO dell’Al Sadd. “Vuole rispondere presente soprattutto in questa fase critica che sta attraversando il club della sua città natale, lo capiamo e quindi abbiamo deciso di non ostacolarlo”.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021