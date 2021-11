Delude ancora, rinnovo più lontano: duello Conte-Juventus

Antonio Conte ha vinto la prima gara alla guida del Tottenham in Conference League: duello con la Juventus per il top

Ancora una delusione in Conference League per la Roma: discorso diverso per il Tottenham targato Antonio Conte, che ha così trovato la sua prima vittoria.

Finora la Roma di Mourinho non è riuscita a conquistare il pubblico giallorosso: ancora un pari deludente contro il Bodo in Conference League dopo la pesante sconfitta dell’andata. Zaniolo sembra sempre più lontano dai tempi migliori: finora per lui soltanto una rete, a secco ancora in Serie A. Così il suo rinnovo con il club capitolino sembra sempre più lontano con Juventus e Tottenham che vigilano la sua situazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ipotesi ritiro: come stanno le cose

Calciomercato Juventus, futuro incerto per Zaniolo

In caso di super sconto, Antonio Conte potrebbe preparare l’assalto decisivo per il giovane attaccante della Roma, reduce da due anni ricchi di infortuni. La sua voglia di tornare ad essere protagonista è davvero tanta, ma c’è bisogno di tempo.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Al momento sta ancora deludente le aspettative, ma c’è bisogno di una scintilla per cambiare le dinamiche. Così i bianconeri sono sempre molto interessati al classe 1999, che intende conquistare anche la convocazione in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali.

Le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro: la Roma intende aspettarlo, ma non troppo a lungo. Ora servono vittorie convincenti per puntare alla zona Europa League.