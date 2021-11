Retroscena McKennie: scambio in Serie A e nuovo piano

La Juventus prepara le mosse per le prossime sessioni di calciomercato e studia il da farsi con il proprio centrocampista

È stato un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fino a questo momento in Serie A e lo scudetto sembra essere ormai sfumato. Weston McKennie è tra i pochi che sta facendo bene e ha realizzato due reti consecutive in campionato anche se non sono bastate per evitare i due ko.

Calciomercato Juventus, Allegri valuta McKennie: potrebbe non essere più nei cedibili

Il centrocampista americano era finito nella lista dei cedibili la scorsa estate e, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus aveva pensato anche a uno scambio con la Fiorentina per ingaggiare Gaetano Castrovilli. Alla fine non si è fatto più nulla e ora sembrerebbe essere cambiata la situazione.

Viste le ottime prestazioni di McKennie, è possibile che Massimiliano Allegri cambi idea sul suo conto. Il tecnico infatti starebbe decidendo se valutarlo ancora un elemento cedibile già nel mese di gennaio oppure rinviare tutto all’estate del 2022, anche se prima bisogna verificare se arrivano offerte accettabili per lui.

McKennie dunque sta crescendo nelle ultime settimane e a questo punto il suo futuro potrebbe essere in dubbio: l’addio dalla Juventus ora non appare più così scontato.