Colpo Vlahovic, Juventus beffata: accordo dalla Premier

La Juventus sta per essere beffata sul mercato. Sfuma il colpo Vlahovic: accordo raggiunto in Premier League

Da quando Commisso ha dichiarato che il contratto di Vlahovic non verrà rinnovato, si è scatenata una vera e propria asta per il serbo. In Italia, la Juventus è stata la società che più si è avvicinata al bomber. Il motivo è semplice: nessuno degli attaccanti è sembrato in grado di potersi avvicinare ai numeri di Cristiano Ronaldo. Ai bianconeri mancano i gol: il 4-2 allo Zenit, è al momento l’unico risultato ‘rotondo’ stagionale.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’asse Torino-Firenze, già ‘testata’ per i colpi di Chiesa e Bernardeschi, si stava scaldando per Dusan Vlahovic. Proprio quando i bianconeri stavano sognando il colpo per gennaio, è arrivata la doccia gelata dalla Premier League: l’Arsenal ha trovato l’accordo per l’acquisto del serbo, spiazzando di fatto la Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare choc col Chelsea: tutti i dettagli

Vlahovic-Arsenal, cifra da capogiro per Commisso

I ‘Gunners’ hanno messo sul piatto una cifra importante, tenendo conto che il contratto di Vlahovic è in scadenza a giugno 2023. Secondo le indiscrezioni di ‘Sky Sport’, l’Arsenal e la Fiorentina si sono accordate a 80 milioni di euro più eventuali bonus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa targata Ancelotti: addio ai bianconeri

La trattativa tra Fiorentina e Arsenal è stata chiusa. A mancare è l’intesa tra Vlahovic e i londinesi, attualmente al lavoro con gli agenti del giocatore per chiudere già a gennaio.