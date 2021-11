Milan, a gennaio occasione Marc Roca: ecco quanto chiede il Bayern

Opportunità Marc Roca per il Milan. Il centrocampista spagnolo potrebbe arrivare in rossonero per 5 milioni di euro

Il Milan potrebbe rinforzare il centrocampo con Marc Roca. Mediano spagnolo classe ’96, è legato al Bayern Monaco da altri quattro anni di contratto, ma potrebbe arrivare ad una cifra vantaggiosa.

Mai impiegato in questa stagione dal tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, durante la prossima finestra invernale di calciomercato, Marc Roca Junqué potrebbe lasciare Monaco di Baviera e approdare in Italia dove, da tempo, lo seguono il Milan e altri top club di Serie A.

Dopo aver giocato solo 12 partite lo scorso anno tra Bayern ed Espanyol, il centrocampista classe ’96 vuole ritrovare la continuità della stagione 2019/2020, quando si mise in mostra in Liga con trentacinque presenze, accompagnate da due gol ed un assist. Un rendimento lontano da quello dell’ultimo anno e mezzo in Germania.

Calciomercato Milan, a gennaio occasione Marc Roca

Quello di Marc Roca potrebbe essere un profilo interessante per il centrocampo di Stefano Pioli. Il Bayern Moanco sembra essere più che disposto a lasciarlo andare: per portarlo via, potrebbero bastare cinque milioni di euro. I rossoneri dovranno sfidare altri club interessanti al classe ’96, tra cui Barcelona, Siviglia e Real Betis, senza dimenticare le pretendenti tedesche.