Juventus, nuovo partner per Dybala: arriva subito in prestito

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: colpi da urlo per i bianconeri

Saranno settimane interessanti per la Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Come svelato dal portale spagnolo “El Nacional” la Juventus è interessata al talentuoso giocatore belga del Real Madrid, Eden Hazard, sul punto di dire addio alla compagine spagnola. Il suo rendimento nella capitale spagnola non è stato entusiasmante ancche a causa di numerosi infortuni che l’hanno tenuto fuori per diverso tempo dal campo di gioco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa targata Ancelotti: addio ai bianconeri

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Hazard pronto all’arrivo in Italia

L’obiettivo della compagine bianconera è quello di innalzare il tasso tecnico della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Hazard è pronto così a cambiare aria sbarcando definitivamente in Serie A dopo alcuni contatti del passato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare choc col Chelsea: tutti i dettagli

Il suo acquisto sarebbe fondamentale anche per Paulo Dybala andando così a formare una coppia da urlo per l’attacco bianconero. In attacco, in termini di gol ed assist, soltanto con Kean e Morata, è difficile essere presenti su più fronti ed è utile arrivare ai colpi per rinforzare il reparto offensivo.

Eden Hazard è voglioso di mettere in mostra tutto il suo talento dopo alcune stagioni vissute tra alti e bassi. Il suo futuro potrebbe così chiamarsi Juventus.