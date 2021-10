Addio Juventus: il Newcastle fa sul serio per gennaio

Juventus e Serie A più vicine alla beffa per il top player: offerta a sorpresa, clamorosa indiscrezione dalla Spagna

La Juventus è reduce dal pari, in extremis, contro l’Inter. Il rigore di Dybala tiene viva la possibile clamorosa rimonta ai danni del Napoli che, dopo 10 giornate, è primo al pari del Milan. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ guarda con interesse al calciomercato invernale che può riservare non poche sorprese, non del tutto positive, per la squadra di Allegri e la Serie A. Gennaio non è così lontano e per il calcio italiano, Juventus in primis, potrebbe sfumare definitivamente l’arrivo di un big dalla Spagna.

Secondo il giornalista Eduardo Inda, intervenuto a ‘El Chiringuito‘, Carlo Ancelotti avrebbe dato il via libera per una cessione che interessa la ‘Vecchia Signora’. Il tecnico di Reggiolo è stufo di Eden Hazard, che ha deluso sin dal suo approdo al Real Madrid e destinato a partire.

Juventus, addio Hazard: c’è il Newcastle

Sul talento è da tempo vigile la Juventus che, tuttavia, dovrà con ogni probabilità capitolare. Il giornalista sostiene come sia il Newcastle ad essere in vantaggio, desideroso già a gennaio di portare in Premier League l’ex Chelsea. Hazard, dunque, potrebbe fare ritorno in Inghilterra dopo la deludente parentesi in Liga.

Eduardo Inda, dunque, non ha escluso che Hazard possa partire a gennaio e che i ‘Magpies’ possano affondare per il belga, ormai fuori dai piani di Ancelotti.

Situazione chiara, dunque, con Hazard più lontano dalle ‘Merengues’ ma anche dalla Juventus: il calcio inglese può riabbracciare il talento belga.