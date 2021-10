Svolta Newcastle, colpaccio in vista: Juve e Inter battute

Calciomercato, potrebbe presto verificarsi un’importante svolta in casa del ricco Newcastle: colpaccio in vista, Juventus e Inter battute

Il Newcastle vuole giocare un ruolo da protagonista nella scena del calcio mondiale. PIF, il miliardario fondo saudita con a capo il principe Mohammad bin Salman che ha rilevato le quote dei ‘Magpies’, vanta un valore stimato intorno ai 430 miliardi di dollari (circa 370 miliardi di euro). Cifre che possono garantire una capacità di spesa fuori dal normale e spaventano tutte le grandi compagini calcistiche.

L’intenzione, infatti, è quella di attuare una rivoluzione cominciando proprio dal calciomercato, realizzando gigantesche campagne acquisti. Si fanno già nomi di primissimo spessore, ma chiaramente – come tutti i progetti embrionali – servirà del tempo. Quanto dipenderà solo dalle scelte della nuova proprietà. Nel frattempo, si pensa anche a delineare l’organigramma dirigenziale. A tal proposito piace il profilo di Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell’Ajax. Stando a quanto riferisce ‘De Telegraaf’, l’olandese sarebbe intenzionato ad accettare il posto ed assumere l’incarico di direttore sportivo già a partire da gennaio. Se così fosse, nel calciomercato invernale potrebbe subito tentare l’assalto ad un centrocampista, seguito anche da Juventus e Inter.

Overmars-Newcastle, svolta e colpaccio: Juve e Inter spiazzate

Stiamo parlando di Donny van de Beek. Ai margini del progetto del Manchester United, il classe ’97 sembra destinato a lasciare i ‘Red Devils’. La Vecchia Signora vorrebbe approfittare della situazione per potenziare la mediana, da tempo in grande difficoltà. In casa nerazzurra, invece, non convince Calhanoglu e Vidal ha il contratto in scadenza giugno 2022.

Da questi motivi nasce l’interesse concreto delle due italiane, ma ora nella corsa potrebbe inserirsi prepotentemente il Newcastle. Come Overmars, anche van de Beek è olandese nonché ex Ajax. Dettagli che potrebbero fare la differenza in un’eventuale operazione, oltre a complicare non poco la posizione di Juventus e Inter.