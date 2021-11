Scambio per l’attaccante, Allegri ‘incassa’: addio Juventus

Svolta nel futuro attacco bianconero: addio già a gennaio e scambio per il bomber, la Juventus di Allegri è avvisata

Un inizio di stagione difficile con ben 14 punti di ritardo dalla vetta occupata attualmente da Milan e Napoli. La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare tanto, già a gennaio, in vista del sempre più vicino calciomercato invernale. In tal senso, per quanto riguarda due obiettivi ormai da tempo della ‘Vecchia Signora’, dalla Spagna arriva l’inattesa svolta. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, uno dei grandi obiettivi dell’Arsenal per gennaio è il centravanti svedese Alexander Isak.

La punta ex Borussia, attualmente alla Real Sociedad, piace ai ‘Gunners’ che potrebbero anticipare la concorrenza di Juventus e non solo architettando un inatteso scambio nel prossimo mercato. In tal senso, il club inglese proverebbe a mettere sul piatto il cartellino di un altro obiettivo della Juventus, ormai da diversi mesi: Alexandre Lacazette.

Calciomercato Juventus, doppio addio

L’attaccante francese è tra i profili monitorati dal ds Cherubini, visto che è in scadenza con l’Arsenal il prossimo 30 giugno.

Un doppio addio all’orizzonte per la Juventus che sia ad Isak che a Lacazette aveva pensato per rinforzare l’attacco di Allegri che in questo primo scorcio di stagione sta facendo decisamente fatica.

Situazione dunque in divenire, Lacazette può essere la pedina giusta per l’Arsenal per regalarsi Isak già a gennaio.