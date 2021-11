Può dire subito addio al Chelsea, suggestione in casa Juventus

Da stella assoluta ad un elemento non più di primo piano: ora a gennaio può partire subito dicendo addio. La Juventus ci pensa!

La Juventus continua a pensare a possibili colpi importanti in vista di gennaio. Il club bianconero è sempre alla ricerca di prospetti interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Con la vittoria in extremis contro la Fiorentina, la compagine di Allegri ha recuperato qualche punto in classifica dopo i pareggi di Milan e Napoli e la sconfitta della Roma. Così la Juventus starebbe pensando a possibili colpi in vista della sessione invernale di calciomercato per puntellare la rosa dell’allenatore livornese.

A centrocampo c’è bisogno di linfa vitale, il punto nevralgico del gioco richiede maggiore qualità. Non basta soltanto Locatelli e così nel mirino ci potrebbe essere la suggestione Saul Niguez, che non sta entusiasmando al Chelsea sotto la gestione Tuchel.

Calciomercato Juventus, Saul la pazza idea

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, potrebbe esserci una nuova avventura per lui a gennaio per tornare a giocare con maggiore continuità. La Juventus ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche, capace di palleggiare nella zona centrale del campo andando così anche alla conclusione per non essere imprevedibile.

Con due cessioni a gennaio la dirigenza bianconera potrebbe anche pensare al colpo a centrocampo con l’arrivo del talentuoso giocatore spagnolo.