Sorpresa Milan: addio Kessie, erede con lo scambio

Il Milan studia una nuova mossa per rinforzare la propria rosa e valuta lo scambio da effettuare in caso di addio di Kessie

È arrivato un buon punto per il Milan nella gara di ieri dell’Allianz Stadium contro la Juventus. I rossoneri non mollano le prime posizioni in classifica e al momento restano in vetta a dieci punti dopo quattro giornate insieme all’Inter, anche se il Napoli potrebbe effettuare il sorpasso in caso di vittoria questa sera.

LEGGI ANCHE >>> Criticato per un anno, arrivano le scuse: “Vale due Locatelli”

La compagine allenata da Stefano Pioli vuole diventate sempre più competitiva sia in Italia che in Europa e pensa anche alle mosse da attuare in futuro per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, ora sulle nel mirino ci sarebbe William Carvalho per garantire maggiori alternative a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> L’attacco dopo Juventus-Milan: “Due elementi senza carattere”

Calciomercato Milan, Kessie in bilico: si pensa a William Carvalho per il futuro

Il calciatore portoghese potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2022 e non è ancora stato raggiunto un accordo per il rinnovo. Il Milan starebbe studiando una possibile mossa per ingaggiare Carvalho e sul piatto potrebbe esserci anche Samu Castillejo. Non è da escludere uno scambio nei prossimi mesi con il Real Betis a questo punto. Non manca comunque la concorrenza visto che il portoghese è seguito anche dall’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Maxi affare da urlo col Real, due per uno: che scambio

L’affare potrebbe diventare concreto a gennaio, visto che lo stesso Kessie potrebbe anche partire a metà stagione oppure direttamente a giugno.