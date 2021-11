Conte scatenato sul mercato: doppio ‘scippo’ a Juve e Milan

Conte si fionda sul mercato per rendere competitivo il suo Tottenham e punta due big, insidiando Milan e Juventus

Antonio Conte è approdato al Tottenham e ha già intenzione di rivoluzionare la squadra attraverso il mercato, anche se le difficoltà finanziarie del club londinese non sono poche. Il tecnico ex Inter vuole portare in alto il club e renderlo competitivo non solo in Premier League, ma anche in Europa dove da allenatore non ha mai vinto.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Tra gli obiettivi di Antonio Conte c’è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato con il Milan e visto il contratto in scadenza in estate, la situazione sembra poter prendere la stessa piega delle questioni legate a Donnarumma e Calhanoglu. Il Tottenham, su spinta del nuovo manager, potrebbe tentare l’assalto a gennaio, con la possibilità di garantirsi l’arrivo del giocatore in estate a costo zero. Secondo le quote Sisal l’arrivo dell’ex Atalanta è dato a 6.00. Kessié, però, non è l’unico colpo in canna di Antonio Conte.

Conte ‘ruba’ Kessié al Milan e scavalca la Juve per Icardi

Antonio Conte vuole anche un attaccante per il suo Tottenham, considerando anche che Harry Kane potrebbe lasciare gli Spurs in estate, dopo l’addio quasi certo, poi sfumato, durante lo scorso mercato estivo. L’allenatore pugliese vuole un centravanti di livello internazionale che possa garantire un certo numero di gol e il prescelto potrebbe essere Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, ritorno di Allegri: Escono fuori i problemi

Conte farebbe un ‘torto’ alla Juventus che da tempo è sulle tracce dell’argentino ex Inter. Secondo le quote Sisal l’arrivo di Icardi al Tottenham è dato a 7.50. Non un affare semplice vista la richiesta del PSG di circa 35 milioni di euro e viste le tante pretendenti anche in Italia, ma si sa, Conte quando vuole un giocatore fa di tutto per averlo.