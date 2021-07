Non si placano le voci su un possibile addio all’Inter in estate di Lautaro Martinez: l’Atletico Madrid di Simeone tenta lo scambio

Temperature elevate per il calciomercato dell’Inter. L’estate nerazzurra è stata caratterizzata da una sessione a due facce fino ad ora. Da una parte, il grande affare di Marotta che ha prelevato a parametro zero dai cugini milanisti il cartellino di Hakan Calhanoglu, dall’altra il pesantissimo addio di Achraf Hakimi in direzione PSG. L’esterno marocchino ha portato nelle casse societarie ben 60 milioni e di fronte a queste cifre la ‘Beneamata’ non ha potuto resistere. Il club lombardo ora continua la ricerca del sostituto, ma mantiene sempre molto alta l’attenzione riguardo al fronte uscite. Non è da escludere, infatti, la cessione di un altro big della rosa.

A tal proposito, non si placano le voci di mercato attorno al futuro di Lautaro Martinez. In particolare, l’attaccante argentino – fresco vincitore della Copa America con l’Argentina di Messi – piace molto all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Gli spagnoli seguono l’ex Racing Club da diverso tempo e pare abbiano avanzato una nuova proposta ai nerazzurri. Sarebbero disposti ad inserire nell’operazione il cartellino di Kevin Trippier – valutato intorno ai 25-30 milioni – più una parte cash da 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, lo vuole Allegri | Scambio per il ritorno

Calciomercato Inter, scambio Trippier-Lautaro più soldi: la risposta nerazzurra

L’intenzione dell’esterno inglese è quella di lasciare Madrid e all’Inter sarebbe l’erede di Hakimi. I nerazzurri, dal canto loro, avrebbero rispedito al mittente la proposta. La ‘Beneamata’ è convinta di rinnovare il contratto dell’argentino, ora in scadenza a giugno 2023. Vorrebbero mettere in atto la stessa mossa anche con Barella, su cui è forte l’interesse del Liverpool. I lombardi, inoltre, puntano molto su Lautaro e prenderebbero in considerazione un’eventuale partenza dell’attaccante solo di fronte ad un’offerta cash di 80-90 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve, trattativa per Griezmann! La rivelazione

La ‘Beneamata’, perciò, respinge l’offensiva dell’Atletico Madrid, convinta di prolungare nei prossimi mesi l’accordo attualmente in vigore con il classe ’97. Proseguiranno in questo senso i dialoghi con il procuratore Alejandro Camano, lo stesso che ha curato la cessione del marocchino ex Real Madrid. La società, poi, continuerà la ricerca del rimpiazzo di Hakimi, che – a meno di eventuali sorprese – non sarà Trippier.