Il nuovo corso del Barcellona inizia sotto la guida di Xavi Hernandez. Novità importanti con il catalano ed i primi a pagarne le conseguenze potrebbero essere i pupilli di Koeman

È ufficialmente iniziata la nuova vita del Barcellona dopo il pessimo inizio di stagione targato Ronald Koeman, sostituito prima dal breve interregno Sergi ed ora dal ritorno del figliol prodigo Xavi Hernandez. Prima grande chance da allenatore in Europa per l’ex Al-Sadd che avrà l’arduo compito di restituire smalto ad un club glorioso finito nel baratro già da un paio di stagioni, con una crisi ulteriormente accentuata dall’addio estivo di Leo Messi.

Xavi è quindi pronto ad applicare una forte rivoluzione sia dal punto di vista tattico che da quello dei metodi di allenamento. A rischiare nel nuovo contesto potrebbe essere proprio uno dei grandi pupilli di Koeman, voluto fortemente dall’allenatore olandese. Si tratta di Memphis Depay che dopo un discreto inizio è andato via via calando di rendimento, tanto da finire ora in discussione.

Calciomercato Juventus, Depay non è centrale con Xavi: rischio addio e idea di scambio

Depay brilla solo a tratti ed ora con Xavi dal punto di vista strettamente tattico potrebbe non combaciare troppo con la nuova idea di calcio dell’allenatore spagnolo. Futuro incerto quindi tatticamente per l’attaccante olandese che, avendo un contratto in scadenza 2023, potrebbe anche tornare in ottica mercato in uscita.

Accostato in passato a società italiane come la Juventus, Depay potrebbe ritornare in auge proprio per i bianconeri, approfittando degli ottimi rapporti che intercorrono tra la società di Torino e quella di Barcellona. In questo senso non è da escludere un’altra suggestiva idea di scambio, sulla falsa riga di quanto fatto un paio d’anni fa con Arthur e Pjanic. In casa Juventus non ha convinto al 100% Dejan Kulusevski arrivato un paio d’anni fa dall’Atalanta attirando peraltro l’attenzione di altri top club come Real Madrid e lo stesso Barça. Le promesse fin qui non sono state mantenute del tutto e il rendimento troppo altalenante lo ha fatto finire spesso fuori dalle scelte di Allegri. Kulusevski potrebbe quindi chiedere la cessione attirando di nuovo l’attenzione dei catalani. Sul piatto in quel caso un eventuale scambio tra lo svedese e Depay con il primo valutato sui 35 milioni dalla Juve, e il secondo circa 25 dal Barcellona. Servirebbe dunque anche una componente cash.