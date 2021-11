L’Italia non trova il gol e manca l’accesso diretto ai Mondiali: si giocherà lo spareggio di marzo

L’Italia non riesce a trovare i gol e sarà costretta a giocarsi ancora una volta l’accesso ai Mondiali attraverso i playoff.

L’Italia non riesce a trovare la rete, quella che sarebbe servita per sperare di accedere direttamente ai Mondiali in Qatar. Gli azzurri del CT Roberto Mancini non riescono a trovare lo spunto giusto contro un’Irlanda del Nord compatta e agguerrita. I campioni d’Europa approcciano bene alla gara ma non riescono a creare tante occasioni e la tensione comincia ad avvolgere i volti dei calciatori.

Irlanda del Nord-Italia 0-0: i playoff tornano a mettere paura agli azzurri

Nel secondo tempo viene a mancare la forza fisica ma anche quella mentale, complice la vittoria abbondante della Svizzera per 4-0. Gli azzurri continuano ad essere padroni del gioco ma non creano quasi mai occasioni pericolose, se non quella di Federico Chiesa che sfiora il gol col mancino. Neppure gli ingressi di Belotti e Scamacca servono a spronare l’Italia che viene condannata alla sentenza dei playoff di marzo. Anche questa volta l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali attraverso gli spareggi.