Milan, colpo a centrocampo: Mendes spinge al trasferimento

Il Milan punta un centrocampista portoghese in ottica mercato: ecco di chi si tratta

Il Milan continua a muoversi in ottica mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In vista di un possibile addio di Franck Kessié a giugno, Paolo Maldini sta già studiando il piano alternativo.

Il Milan ha messo gli occhi sul centrocampista portoghese classe ’97, Renato Sanches. Il centrocampista del Lille, in scadenza a giugno 2023, potrebbe approdare in Italia nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe già in contatto con il club francese.

Milan, occhi su Renato Sanches: Mendes spinge alla cessione

Il Milan è in ottimi rapporti con il Lille, vista anche l’ultima trattativa estiva che ha portato al trasferimento di Maignan in rossonero. Renato Sanches non intende rinnovare e il suo agente, Jorge Mendes, starebbe spingendo per il suo trasferimento. Il Lille valuta il portoghese circa 30 milioni di euro, senza contare un ingaggio da circa 5.5 milioni di euro che però non frenerebbero le ambizioni dei rossoneri.