Calciomercato Inter, vuole andare via: ritorno e nuovo scambio

L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato in vista della sessione invernale: prende di nuovo piede lo scambio

Saranno settimane intense tra Serie A e Champions League con l’Inter sempre protagonista. I nerazzurri vogliono recuperare il terreno perso in campionato: nel prossimo turno di campionato arriverà a San Siro il Napoli capolista a pari punti con il Milan.

Direttamente in ritiro della Nazionale uruguaiana è tornato a parlare il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, che ha svelato: “Qui ho sempre avuto la possibilità di giocare, ho sempre avuto continuità. Situazione differente con l’Inter“. Poi ha aggiunto: “In questo caso sto vivendo una dinamica che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’anno quando ho parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter cerca il colpo per la fascia: si inserisce la Juventus

Leggi anche >>> Sorpasso Inter per il colpo a zero: doccia gelata per la Juventus

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter, idea Nandez con scambio Vecino

Così lo stesso giocatore ha fatto intendere che potrebbe andar via già in vista di gennaio: “Se dovesse durare troppo a lungo dovremo parlare per trovare una soluzione buona per tutti. Sempre col massimo rispetto”. Così nelle prossime settimane potrebbe prendere piede l’ipotesi di scambio con Nandez, suo connazionale che vuole andar via da Cagliari già da tempo.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con la volontà del giocatore di tornare a giocare con più continuità diventando sempre un riferimento per l’Uruguay.