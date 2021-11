Sfida di fuoco tra Juventus e Milan: colloqui con Mendes

Calciomercato, sfida di fuoco tra Juventus e Milan per un rinforzo a centrocampo: colloqui con l’agente del calciatore Jorge Mendes

Due sfide alquanto complicate attendono Juventus e Milan al rientro dalla sosta, entrambe in trasferta e il prossimo sabato. Gli uomini di Allegri saranno ospiti della Lazio di Sarri allo Stadio Olimpico: vietato sbagliare dopo gli ulteriori scivoloni – per giunta consecutivi – contro Sassuolo e Venezia.

Il ‘Diavolo’, invece, affronterà la Fiorentina di Vlahovic all’Artemio Franchi e punta a mantenere quanto meno l’imbattibilità. I percorsi dei due club sono stati sostanzialmente opposti in questo inizio di stagione, ma entrambi avranno bisogno di intervenire sul calciomercato per potenziare ed ingolfare le proprie rose. In particolare, pare condividano un obiettivo per il centrocampo.

Calciomercato, duello Juventus-Milan per il centrocampista: colloqui con Mendes

Il profilo in questione sarebbe quello di Joao Palhinha, mediano classe ’95 in forza allo Sporting Club de Portugal. Fisico imponente (1,90 m) in aggiunta a una discreta tecnica, Milan e Juve sarebbero pronte a darsi battaglia per il nazionale portoghese.

I rossoneri, inoltre, hanno già parlato della possibile operazione con il suo potente procuratore Jorge Mendes, durante i colloqui per il rinnovo di Leao. La scadenza del contratto del calciatore è prevista per giugno 2025 e la valutazione si attesta sui 20-25 milioni di euro. Juventus e Milan fanno sul serio, vedremo chi la spunterà.