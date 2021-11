Nelle grandi manovre del mercato della Juventus, spunta una pista inglese: all’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso scambio con l’Arsenal

La dirigenza e lo staff tecnico bianconeri tirano le prime somme dopo il deludente avvio di stagione. L’assenza di Cristiano Ronaldo non pare essere stata colmata dai suoi ormai ex colleghi di reparto. Alvaro Morata, a meno di un’esplosione in termini realizzativi, pare destinto all’addio a fine stagione. Ma ci sono altri profili che, sebbene ancora giovani di grandi prospettive, potrrebbero essere sacrificati nell’immediato futuro.

Tra questi, anche Dejan Kulusevski rischia. L’ex giocatore del Parma non è ancora riuscito a trovare quella continuità di impiego – e di rendimento – che gli consenta di far vedere le sue indubbie qualità. Stretto dalla concorrenza e “vittima” dei cambi di modulo di Max Allegri, sempre alla ricerca di un difficile equilibrio da trovare tra le due fasi di gioco, lo svedese non è certo un punto fermo della Juve del futuro.

L’Arsenal propone lo scambio Pepé-Kulusevski

Nicolas Pepé è stato certamente uno dei crack di mercato degli ultimi anni. Trasferitosi dal Lille all’Arsenal per la cifra record di 80 milioni di euro, l’attaccante è risultato il calciatore più pagato della storia dei Gunners. Il rendimento però, anche a causa delle enormi aspetattive sul suo conto, non ha giustificato un tale esborso. L’ivoriano ha mostrato solo a tratti il suo potenziale – un po’ come Kulusevski, appunto… – perdendo progressivamente posizioni nelle gerarchie del tecnico Arteta.

Il club londinese è consaevole di non poter ottenere una cifra nemmeno lontanamente vicina agli 80 milioni per la cessione del suo giocatore. Ecco che allora la dirigenza dei Gunners avrebbe proposto alla Vecchia Signora uno scambio alla pari con Kulusevski, la cui attuale valutazione di mercato coincide con quella dell’esterno ex Lille.