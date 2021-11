Juventus, allarme Dybala: Allegri trema, ecco come sta

La Juventus in ansia per le condizioni di Paulo Dybala: l’attaccante vittima di un infortunio in nazionale, preoccupazione per Allegri

La Juventus sarà attesa, al ritorno dalla pausa per le nazionali, subito da due match molto importanti. In campionato, i bianconeri saranno di scena sabato all’Olimpico di Roma contro la Lazio, per sfidare il grande ex Sarri in uno scontro diretto già cruciale per la zona Champions League. In settimana, poi, serata di gala a Stamford Bridge contro i campioni d’Europa del Chelsea per blindare il primo posto nel girone. Per Massimiliano Allegri, tuttavia, in queste ore ci sono notevoli preoccupazioni per quanto concerne le condizioni di Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Top player, ennesimo ritardo: adesso la Juventus può riprovarci

Juventus, infortunio Dybala: le ultime

La ‘Joya’, in campo nella notte con l’Argentina nella sfida contro l’Uruguay, è rimasta in campo per 45 minuti prima di uscire dal campo per un infortunio al polpaccio. Dybala ha subito un colpo dall’uruguagio Piquerez, ha provato a resistere, ma, stando a quanto riportato da ‘Tyc Sports’, avrebbe riferito al Ct Scaloni di non farcela: “Fa troppo male”.

LEGGI ANCHE >>> ‘Tradimento’ e ritorno di fiamma: colpaccio Juventus grazie a Ronaldo

Sostituito da Correa, adesso resterà a riposo. Da capire l’entità dell’infortunio, per stabilire se potrà essere a disposizione per i prossimi impegni, ma la sua presenza con la Lazio a questo punto è a forte rischio. Per la tipologia di infortunio, di cui ha spesso sofferto, il timore è che debba stare fermo per almeno due settimane e quindi saltare anche le gare con Chelsea e Atalanta. Da valutare, in chiave Juventus, anche le condizioni di Bentancur, che ha subito un colpo al ginocchio.