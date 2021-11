Lo scambio che non t’aspetti a gennaio: Juve e Inter fregate

Bomber e jolly, lo scambio perfetto o quasi che può andare in porto nel calciomercato di gennaio. Vittime Juve e Inter

Juventus e Inter attese protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Ma loro malgrado potrebbero esserne le vittime più illustri se davvero dovesse andare in porto questo scambio tra bomber e jolly. Uno scambio tra big straniere.

Barcellona e Arsenal possono trovare l’intesa per un baratto che farebbe contenti entrambi e, al contempo, befferebbe le due italiane. Ai blaugrana serve un sostituto di Aguero, il quale a causa di una aritmia cardiaca rischia di lasciare il calcio giocato: sono arrivate conferme su Sanchez, per quello che sarebbe un ritorno clamoroso, ma il neo tecnico Xavi può preferirgli Lacazette. Il francese è in scadenza coi ‘Gunners’ e desideroso di tentare una nuova avventura altrove. E’ un’idea di Juve e Inter per giugno, quindi a zero ma ovviamente il Barcellona avrebbe per il classe ’91, il cui stipendio ammonta a circa 9 milioni, una corsia preferenziale rispetto agli altri pretendenti.

Calciomercato Juventus e Inter: Lacazette e Sergi Roberto si scambiano le maglie

I catalani non hanno un euro da spedere e così all’Arsenal potrebbero proporre in cambio il cartellino di Sergi Roberto. Anche il 29enne – terzino, esterno ma all’occorenza pure mezz’ala – è in scadenza contrattuale a fine stagione, a fronte di un ingaggio di circa 3,5-4 milioni netti. Nel mirino di bianconeri e nerazzurri, il futuro dello spagnolo potrebbe essere così a Londra, nell’ambito di uno scambio che forse converrebbe sia al Barca che all’Arsenal.

