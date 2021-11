‘Tradimento’ e ritorno di fiamma: colpaccio Juventus grazie a Ronaldo

La Juventus può tornare a pensare al top player in attacco: inatteso assist dal grande ex, può arrivare il via libera

La gara con la Lazio nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri, il cui obiettivo resta una clamorosa rimonta dopo il ritardo pesante accumulato in Serie A. I bianconeri, però, si stanno già muovendo per quelle che potrebbero essere le novità in vista dell’anno prossimo. In tal senso, in ottica calciomercato, arrivano novità rilevanti dall’Inghilterra, con un nome che può far gola alla ‘Vecchia Signora’ per l’attacco.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, sarebbero cinque le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo in caso di addio al Manchester United. In tal senso, oltre a Real Madrid, PSG, Inter Miami e Sporting Clube de Portugal, la pista calda per il campione portoghese potrebbe essere quella che porterebbe sull’altra sponda di Manchester. Il City infatti è a caccia di un rinforzo assoluto in attacco e CR7 sarebbe il profilo scelto da Pep Guardiola.

CR7, riecco il Guardiola: ‘assist’ alla Juventus

I vertici dei ‘Citizens’ non sarebbero più soddisfatti dal rendimento di Gabriel Jesus ed il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe essere protagonista di un grande ‘tradimento’ passando dallo United, club che lo ha consacrato nel grande calcio, al City. Uno scenario che favorirebbe, a sorpresa, la Juventus nella corsa a Gabriel Jesus.

Non è un mistero che il gioiello verdeoro, in scadenza nel 2023, sia da tempo un obiettivo per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. E con Morata che non ha convinto Allegri, l’ex Palmeiras può cambiare aria a causa di Cristiano Ronaldo.

Un assist involontario al suo ex club da parte di CR7 che, dunque, può rimanere in quel di Manchester ‘aiutando’ la Juventus ad arrivare Gabriel Jesus.