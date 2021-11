Calciomercato, dietrofront improvviso | Juventus e Roma vanno ko

Juventus e Roma preparano il colpo a zero in attacco. Il Borussia Mönchengladbach propone il rinnovo ma non mancano le sirene inglesi

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A, le squadre sono tornate al lavoro in vista del prossimo turno. La sosta per le nazionali, obbliga gli allenatori a lavorare a ranghi ridotti. Non manca invece il lavoro per i dirigenti. Tra poco più di un mese comincerà la sessione invernale di calciomercato, un’occasione per rinforzare le rose.

Tra le società che dovranno rinforzarsi, ci sono sicuramente Juventus e Roma. I bianconeri sono partiti con il freno tirato ed hanno ottenuto già quattro sconfitte. Leggermente meglio è andata la Roma di Josè Mourinho, anche se, lo stesso allenatore ha spesso ribadito che alla squadra manca qualcosa. Entrambi i club stanno osservando le prestazioni di Denis Zakaria, attaccante classe 1996 in forza al Borussia Mönchengladbach con il contratto in scadenza a giugno 2022.

Borussia Mönchengladbach, offerto il rinnovo a Zakaria: niente Juventus e Roma

Denis Zakaria gioca in Germania dal 2017, dopo essere ‘sbocciato’ tra le fila dello Young Boys. L’attaccante svizzero, di origini congolesi, ha segnato due reti nelle prime giornate di Bundesliga, rivelandosi prezioso anche come assistman. Il suo rendimento ha attirato l’interesse di Juventus e Roma, a caccia di un attaccante per risollevare la fase offensiva.

Secondo alcune indiscrezioni del portale ‘kicker.de’, il Borussia Mönchengladbach avrebbe proposto al giocatore il rinnovo del contratto. Zakaria preferirebbe invece approdare in Premier League, nonostante la forte insistenza della Roma di Josè Mourinho.